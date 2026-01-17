ट्रंप ने 'गाजा शांति बोर्ड' गठित किया, भारतीय मूल के अजय बंगा समेत इन्हें मिली जगह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए बनाई गई 20-सूत्रीय योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने शांति बोर्ड का गठन किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह बोर्ड गाजा में शासन-क्षमता के निर्माण, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण और फंडिंग जैसे कामों को संभालेगा। खुद ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। आइए जानते हैं बोर्ड के काम और सदस्यों के बारे में जानते हैं।

संस्थापक सदस्य संस्थापक सदस्यों में ट्रंप के दामाद, पूर्व ब्रिटेनी प्रधानमंत्री शामिल व्हाइट हाउस ने बताया कि टोनी ब्लेयर बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक होंगे। ब्लेयर 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके नेतृत्व में इराक युद्ध में ब्रिटेन शामिल हुआ था। वे अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और UN के पश्चिम एशिया में विशेष दूत की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अन्य संस्थापक सदस्यों में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ट्रंप के पश्चिम एशिया में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हैं।

भारतीय भारतीय मूल के अजय बंगा को भी मिली जगह बोर्ड में भारतीय मूल के वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा को भी जगह मिली है। फरवरी, 2023 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामांकित किया था। उन्होंने 2 जून, 2023 को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, बंगा ने 80 साल पुरानी संस्था को विकास में एक तेज, ज्यादा कुशल और असरदार साझेदार में बदलने की कोशिश की है।

परिचय कौन हैं बंगा? बंगा का जन्म 10 नवंबर, 1959 को महाराष्ट्र के पुणे की खड़की छावनी में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उनके पिता हरभजन सिंह बंगा एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट-जनरल हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद बंगा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्फीफंस कॉलेज से इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल की थी। उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 2016 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

