बजट 2026 में रेलवे के लिए क्या घोषणाएं कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करेंगी। इस बजट पर भारतीय रेलवे की भी खास नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि सरकार आर्थिक विकास को गति देने के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देगी। जानकारों के अनुसार, रेलवे इस बार भी सरकार की प्राथमिक योजनाओं में शामिल रह सकता है, क्योंकि यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है और रोजगार के अवसर बढ़ाता है।

बजट रेलवे बजट में बढ़ोतरी के संकेत विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में रेलवे के लिए आवंटन में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले बजट में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। हालांकि, यात्री सुविधाओं और कुछ निवेश मदों में कटौती की गई थी। इस बार सरकार नई लाइनों, ट्रैक डबलिंग और फ्रेट कॉरिडोर जैसे कामों के लिए खर्च बढ़ा सकती है, जिससे नेटवर्क की क्षमता बेहतर हो सके।

क्षेत्र किन क्षेत्रों पर रह सकता है सरकार का फोकस? जानकारों का कहना है कि सरकार रेलवे में पूरी तरह नए प्रोजेक्ट घोषित करने के बजाय चल रहे कामों को पूरा करने पर ध्यान दे सकती है। ट्रैक विस्तार, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार, स्टेशन रीडेवलपमेंट और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाने जैसे क्षेत्रों पर फोकस बना रह सकता है। इससे रेलवे की सेवाएं बेहतर होंगी और भीड़ व देरी की समस्या को धीरे-धीरे कम करने में मदद मिल सकती है।

