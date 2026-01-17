बी प्राक की जान को खतरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिया सिर्फ 1 हफ्ते का समय
क्या है खबर?
बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक बी प्राक को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बी प्राक का नाम आया है। खबर है कि उनसे 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रंगदारी मांगी गई है और पैसे न देने पर उन्हें 'मिट्टी में मिला देने' की खौफनाक धमकी दी गई है। ये धमकी एक विदेशी नंबर से वॉयस मैसेज के जरिए दी गई है।
धमकी
विदेशी नंबर से कॉल कर दी धमकी
मिली जानकारी के मुताबिक, ये धमकी सीधे बी प्राक को नहीं, बल्कि उनके करीबी और पंजाबी गायक दिलनूर के फोन पर दी गई है। दिलनूर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 जनवरी के आसपास एक विदेशी नंबर से 2 बार कॉल आई, जिसे उन्होंने उठाया नहीं। फिर से उसी विदेशी नंबर से कॉल आई। जब दिलनूर ने फोन उठाया तो उन्हें सामने वाले की बातें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया।
मैसेज
अर्जू बिश्नोई के नाम से भेजा गया खौफनाक वॉयस मैसेज
कॉल कटने के तुरंत बाद वॉयस नोट भेजा गया। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम अर्जू बिश्नोई बताया और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। अपराधी ने कहा, "ये संदेश बी प्राक तक पहुंचा दो कि हमें 10 करोड़ रुपये चाहिए। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। तुम चाहे किसी भी देश चले जाओ, अगर बी प्राक या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हमें दिखा तो हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे और उसे मिट्टी में मिला देंगे।"
शिकायत
शिकायत दर्ज, जांच तेज
धमकी मिलने के तुरंत बाद दिलनूर ने 6 जनवरी को ही SSP मोहाली को लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल उस विदेशी नंबर व वॉयस कॉल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ समय से लगातार व्यापारियों और कलाकारों को निशाना बना रहा है। अब बी प्राक जैसे बड़े नाम को धमकी मिलने के बाद पंजाब और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
लोकप्रियता
बी प्राक ने दिए एक से बढ़कर एक हिट गाने
बी प्राक भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के वो चमकते सितारे हैं, जिनकी आवाज सीधे दिल को छूती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर म्यूजिक डायरेक्टर की थी और 2013 में हार्डी संधू के सुपरहिट गाने 'सोच' से अपनी पहचान बनाई। गीतकार जानी के साथ उनकी जोड़ी ने 'किस्मत', 'पछताओगे' और 'फिलहाल' जैसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। बॉलीवुड में उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' के गाने 'तेरी मिट्टी' से असली शोहरत मिली। उनका हिंदी गाना 'फिलहाल' भी सुपर-डुपरहिट हुआ।