श्रेयंका पाटिल ने WPL में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े  

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 9वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। यह इस संस्करण का दूसरा और श्रेयंका का पहला 5 विकेट हॉल रहा। वह WPL में 5 विकेट लेने वाली 8वीं गेंदबाज बनी हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी से RCB को लगातार तीसरे मैच में जीत मिली। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही श्रेयंका की गेंदबाजी? श्रेयंका ने GG को 38 रन के कुल स्कोर पर बेथ मूनी (27) के रूप में दूसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखते हुए कनिका आहूजा (16), काश्वी गौतम (18), तनुजा कंवर (21) और रेणूका सिंह ठाकुर (2) को एक के बाद एक पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने कोटे के 3.5 ओवर में 23 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

विकेट इन खिलाड़ियों ने लिए हैं WPL में 5 विकेट हॉल श्रेयंका से पहले नंदनी शर्मा (5/33 बनाम GG), अमेलिया केर (5/38 बनाम UPW), एलिस पेरी (6/15 बनाम MI), आशा सोभना (5/22 बनाम UPW), मारिजैन कप्प (5/15 बनाम GG), किम गार्थ (5/36 बनाम UPW) और तारा नॉरिस (5/29 बनाम RCB) ने WPL में 5 विकेट हॉल लिए हैं। श्रेयंका इस संस्करण में नंदनी और सोफी डिवाइन के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं हैं। इन सभी गेंदबाजों ने 8-8 विकेट अपने नाम किए हैं।

Advertisement

करियर कैसा रहा है श्रेंयका WPL करियर? श्रेयंका ने 2023 में RCB की ओर से अपने WPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 18 मैचों में गेंदबाजी करते हुए 16.81 की औसत से 27 विकेट चटकाने में सफल रहीं हैं। यह उनका पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। श्रेयंका ने 2 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। इसी तरह वह 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 141.37 की स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाने में भी सफल रहीं हैं।

Advertisement