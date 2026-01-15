हमास गाजा का नियंत्रण अमेरिका समर्थित फिलिस्तीनी तकनीकी समिति को सौंपने को तैयार

फिलिस्तीन में सशस्त्र समूह हमास ने गुरुवार को गाजा पट्टी का प्रशासन अमेरिका समर्थित फिलिस्तीनी तकनीकी समिति को सौंपने को तैयार हो गया है। यह पुष्टि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के धार्मिक मामलों के सलाहकार डॉ महमूद अल-हबाश ने अल-अरबिया से की। अल-हबाश ने समिति के 15 सदस्यों पर हुए समझौते की घोषणा के बाद कहा कि हमास ने गाजा में अपना नियंत्रण समिति को सौंपने की घोषणा की है। समिति राजनीतिक गुट की बजाय तकनीकी विशेषज्ञों का समूह है।

समिति तकनीकी समिति का नेतृत्व करेंगे अली शाथ अल-अरबिया के मुताबिक, फिलिस्तीनी समिति का नेतृत्व अली शाथ करेंगे, जो पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित प्राधिकरण में पूर्व उपमंत्री रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास प्रभारी थे। अल-हबाश ने उम्मीद जताई कि समझौते को लागू किया जाएगा, ताकि फिलिस्तीनियों को आंतरिक संकटों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि समिति अपने निर्णयों में संप्रभु है और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी। समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता विस्थापन रोकना होगा और यह राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

समझौता गाजा में शांति समझौते के दूसरे चरण की शुरूआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को गाजा संघर्ष समाप्त करने के लिए 20 सूत्री योजना के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण युद्धविराम से विसैन्यीकरण, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर है। बता दें, 3 चरणों वाले शांति समझौते में पहला चरण संघर्षों को रोकना, मानवीय संकट कम करना और दीर्घकालिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की नींव रखना था। इसके तहत सैकड़ों फिलिस्तीनियों को इजरायली हिरासत से मुक्त कराया गया था।

