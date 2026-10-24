डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से मांगा था स्टारलिंक का नियंत्रण

ट्रंप और बाइडन प्रशासन ने यूक्रेन, ईरान और पश्चिम एशिया में मांगा था स्टारलिंक का नियंत्रण

लेखन भारत शर्मा 05:03 pm Oct 24, 202605:03 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी सरकार द्वारा अपनी विदेशी नीतियों और सैन्य अभियानों के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर बढ़ती निर्भरता को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार, 6 पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगातार मस्क की स्पेसएक्स से यूक्रेन और ईरान सहित विभिन्न देशों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा तक पहुंच को प्रतिबंधित या विस्तारित करने को कहा है। आइए पूरा मामला जानते हैं।