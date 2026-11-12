अमेरिका के वित्त सचिव समेत कई शीर्ष अधिकारी सैन्य ठिकानों में हुए शिफ्ट, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

ट्रंप प्रशासन के अन्य बड़े नेता, जैसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी सुरक्षित सैन्य बेस में रहने का फैसला किया है।

चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर को भी 2025 में उत्पीड़न झेलना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी जगह बदल ली। क्रिस्टी नोएम और पैम बोन्डी जैसे प्रशासन के पूर्व अधिकारी भी इस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं।

उपराष्ट्रपति जेडी वैंस किसी सैन्य बेस पर नहीं रहते, लेकिन उनका आधिकारिक निवास अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित एक परिसर में ही है।