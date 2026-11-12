अमेरिका में 3 लोगों पर RAF फेयरफोर्ड बेस पर आतंकवादी हमले की साजिश रचने काआरोप

जांचकर्ताओं ने बताया है कि अल-सादी ने न्यूयॉर्क की जेल में रहते हुए कोड वाले संदेशों के जरिए इस पूरी योजना को निर्देशित किया था।

इससे पता चलता है कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा और दूर तक फैला हुआ था। उसका जुड़ाव कासिम सुलेमानी जैसे ईरान के कई बड़े नामों से भी बताया जाता है।

अल-सादी फिलहाल जेल में है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है। बता दें कि हमले की साजिश सामने आने पर अमेरिका ने RAF एयरबेस से अपने लड़ाकू विमान हटा दिए थे।