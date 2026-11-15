अमेरिका में रविवार को भी रद्द रहेंगी हजारों उड़ानें, FAA प्रमुख ने मांगी माफी

इस व्यापक अव्यवस्था के बीच FAA प्रमुख ब्रायन बेडफोर्ड ने प्रभावित यात्रियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

उन्होंने बताया कि विमानों के शेड्यूल के रविवार देर रात तक ही सामान्य होने की संभावना है। एजेंसी सिस्टम को पूरी तरह स्थिर करने में जुटी है, लेकिन एयरलाइंस के सामने सिर्फ उड़ानें बहाल करने की ही नहीं, बल्कि अलग-अलग शहरों में फंसे विमानों, पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को दोबारा सही जगह पर तैनात करने की भी बड़ी चुनौती है।