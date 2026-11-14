अमेरिका में करीब 4 घंटे के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई

अमेरिका में विमानों की उड़ान पर लगी रोक हटी, धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हालात

लेखन आबिद खान 08:31 am Nov 14, 202608:31 am

क्या है खबर?

अमेरिका में विमानों की उड़ानों पर अचानक रोक लगा दी गई थी। इससे करीब 11,000 उड़ानों में देरी हुई या उन्हें रद्द करना पड़ा, जिसके चलते कई शहरों में हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए। इसकी वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की संचार व्यवस्था में आई खराबी थी। हालांकि, समस्या को अब ठीक कर लिया गया है और उड़ानों पर लगी रोक भी हटा दी गई है। धीरे-धीरे उड़ानें फिर शुरू हो रही हैं।