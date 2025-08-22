दक्षिणी अमेरिका में आया 8.0 तीव्रता का भूकंप, क्या आ सकती है सुनामी?
क्या है खबर?
दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार भूकंप का जोरदार झटका लगा, जिससे लोग सहम गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.0 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में था, जो पूरा जल क्षेत्र भूकंप से हिल गया। भूकंप की तीव्रता पहले 8.0 थी, लेकिन बाद में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसे घटाकर 7.5 कर दिया है। फिलहाल, अमेरिका की सुनामी चेतावनी प्रणाली ने ड्रेक पैसेज भूकंप के बाद कोई चेतावनी जारी नहीं की।
भूकंप
किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक किसी प्रकार की क्षति या जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। भूकंप भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 7:46 बजे आया था। बता दें कि दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के बीच ड्रेक पैसेज एक गहरा और चौड़ा जलमार्ग है। ड्रेक पैसेज दक्षिण-पश्चिमी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। USGS के अनुसार, भूकंप 10.8 किलोमीटर की गहराई पर आया था।
भयावह
30 जुलाई को रूस में आया था भयानक भूकंप
पिछले महीने 30 जुलाई को रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था, जिससे समुद्र में करीब 13 फीट ऊंची लहरें और सुनामी आ गई थी। इसके कारण अमेरिका, जापान और आसपास के अन्य देशों के लिए भी प्रशांत महासागर में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। यह 1952 के बाद से यहां सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप के कारण इमारतों को नुकसान पहुंचा था।
ट्विटर पोस्ट
यहां आया था भूकंप
A very large 8.0 Earthquake has happened less than 30 minutes ago in Drake’s Passage, between the tip of South America and Antarctica. There are some Tsunami warnings for the area. I sailed through the Drake Passage last year from Ushuaia, Argentina to Antarctica; this earthquake… pic.twitter.com/PCr6eLzyNg— Denise Van Patten (@DeeVP) August 22, 2025