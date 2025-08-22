दक्षिणी अमेरिका में आया 8.0 तीव्रता का भूकंप

दक्षिणी अमेरिका में आया 8.0 तीव्रता का भूकंप, क्या आ सकती है सुनामी?

लेखन गजेंद्र 09:19 am Aug 22, 202509:19 am

क्या है खबर?

दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार भूकंप का जोरदार झटका लगा, जिससे लोग सहम गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.0 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में था, जो पूरा जल क्षेत्र भूकंप से हिल गया। भूकंप की तीव्रता पहले 8.0 थी, लेकिन बाद में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसे घटाकर 7.5 कर दिया है। फिलहाल, अमेरिका की सुनामी चेतावनी प्रणाली ने ड्रेक पैसेज भूकंप के बाद कोई चेतावनी जारी नहीं की।