शेख हसीना ने कहा कि वो इसी साल बांग्लादेश लौटेंगी

शेख हसीना ने कहा- इसी साल बांग्लादेश लौटूंगी, मुझे मौत से डर नहीं लगता

लेखन आबिद खान 03:53 pm Jun 28, 202603:53 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश से निकाले जाने और भारत में शरण लेने के लगभग 2 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी वापसी को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह इसी साल वापस बांग्लादेश लौटेंगी। NDTV से खास बातचीत में हसीना ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आया फैसला उनकी पार्टी अवामी लीग को 'नेतृत्वहीन' बनाने की कोशिश है, जो सफल नहीं होगी। बता दें कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है।