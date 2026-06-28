राम मंदिर दान विवाद के सभी आरोपियों के घर पुलिस का छापा (फाइल तस्वीर)

राम मंदिर दान विवाद: सभी आरोपियों के घर पर पुलिस ने मारा छापा

लेखन आबिद खान 11:06 am Jun 28, 202611:06 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद में आज सुबह-सुबह पुलिस ने सभी आरोपियों के घर छापा मारा है। पुलिस की कई टीमों ने एक साथ अयोध्या में आरोपियों के घरों पर दबिश दी है। इस दौरान परिवार के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई। कुछ आरोपियों के घरों पर ताला लगा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि आरोपियों के घर से चोरी की गई राशि या आभूषण वगैरह बरामद हो सकते हैं।