ऐपल के विजन प्रो के कार्यकारी अधिकारी जल्द ही OpenAI में शामिल होंगे

ऐपल के विजन प्रो के कार्यकारी अधिकारी थामेंगे OpenAI का हाथ

क्या है खबर?

विजन प्रो हेडसेट के प्रभारी और ऐपल के उपाध्यक्ष पॉल मीड कंपनी छोड़कर OpenAI की हार्डवेयर टीम में शामिल हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक, मीड ने उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित स्मार्ट ग्लासेज के विकास में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्हें आईफोन निर्माता अगले साल लॉन्च करने की योजना बना रही है। महंगा विजन प्रो तो ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि कम कीमत वाले स्मार्ट ग्लासेज मेटा से मुकाबला करने में मदद करेंगे।