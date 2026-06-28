इंस्टाग्राम आपके एल्गोरिदम को कस्टमाइज करने के और तरीके खोज रहा, जानिए क्या होगा फायदा

बदलाव

नए फीचर से क्या आएगा बदलाव?

पोस्ट में दिए उदाहरणों में से एक में फीड को नीचे खींचने पर 'युअर एल्गोरिदम' मेनू खुलता है और दूसरे में रील पर ऊपर की ओर स्वाइप करने पर कस्टमाइजेशन का प्रॉम्प्ट आ सकता है। तीसरा उदाहरण हर इंस्टाग्राम रील्स के नीचे बटन दिखाता है, जिनसे पता चलता है कि आप वैसी और रील्स देखना चाहते हैं या नहीं। एक यूजर ने कहा, "हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम उन लोगों की रील्स दिखाए, जिन्हें फॉलो करते हैं।"