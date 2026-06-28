अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी ने लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप में इतिहास रच दिया है

फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा 10:42 am Jun 28, 202610:42 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में रविवार को ग्रुप-J में खेले गए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। अर्लिंग्टन के एटी एंड टी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्थापन्न खिलाड़ी के रूप में गोल दागने के बाद स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी ने इतिहास रच दिया। वह फीफा विश्व कप के लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए उनके अन्य रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।