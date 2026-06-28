फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में रविवार को ग्रुप-J में खेले गए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। अर्लिंग्टन के एटी एंड टी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्थापन्न खिलाड़ी के रूप में गोल दागने के बाद स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी ने इतिहास रच दिया। वह फीफा विश्व कप के लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए उनके अन्य रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
गोल
मेसी ने विश्व कप के इन 7 लगातार मैचों में किए गोल
मेसी ने विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना के अंतिम चार मैचों गोल किए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और क्रोएशिया के खिलाफ एक-एक और फ्रांस के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 2 गोल दागे थे। विश्व कप 2026 में उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक बनाई, ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल किए और जॉर्डन के खिलाफ एक गोल किया है। उन्होंने फ्रांस के स्ट्राइकर जस्ट फॉन्टेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने विश्व कप 1958 में लगातार छह मैचों में गोल किए थे।
रिकॉर्ड
बॉक्स के बाहर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने मेसी
मेसी ने मैच के 80वें मिनट में बॉक्स (पेनल्टी क्षेत्र के बाहर) के बाहर से किक मारकर सीधा किया था। इसके साथ ही वह बॉक्स के बाहर से सबसे ज्यादा 6 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी रॉबर्टो रिवेलिनो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने बॉक्स के बाहर से 5 गोल दागे थे। इसी तरह यह मेसी का विश्व कप इतिहास में 19वां गोल रहा है, जो सर्वकालिक रिकॉर्ड है।
रिकॉर्ड
सर्वाधिक गोल योगदान का नया रिकॉर्ड
इस मैच के गोल के बाद मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल योगदान करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम अब विश्व कप मैचों में कुल 30+ गोल योगदान दर्ज हो चुके हैं, जो फुटबॉल इतिहास में एक नया विश्व रिकॉर्ड है। इस गोल के साथ मेसी गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। वह ग्रुप चरण में इस टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल हैं।
अन्य
मार्टिनेज ने 24 साल बाद मेसी को पीछे छोड़ा
इस मुकाबले के 31वें मिनट में लाउतारो मार्टिनेज की ओर से पेनल्टी द्वारा किए गए गोल ने अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास में एक दुर्लभ रिकॉर्ड बना दिया। साल 2002 (गाब्रियल बतिस्तुता बनाम स्वीडन) के बाद यह पिछले 24 सालों में पहला मौका है जब मेसी के अलावा अर्जेंटीना के किसी अन्य खिलाड़ी ने विश्व कप में पेनल्टी पर गोल किया है। यह मार्टिनेज के फुटबॉल करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।