बांग्लादेश: एक और हिंदू युवक पर जानलेवा हमला, भीड़ ने जिंदा जलाने की कोशिश की

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और हिंदू नागरिक पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि इस शख्स पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया। घायल होने के बाद शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। शख्स की हालत गंभीर है। यह घटना 31 दिसंबर को शरियतपुर जिले की बताई जा रही है।

घटना धारदार हथियारों से हमले के बाद लगाई आग रिपोर्ट के मुताबिक, घायल शख्स का नाम खोकन दास बताया जा रहा है, जो शरियतपुर जिले के कानोइर यूनियन के तिलोई गांव में छोटी दवा की दुकान चलाते हैं। 31 दिसंबरर, 2025 को खोकन पर भीड़ ने हमला कर दिया। पहले उन्हें धारदार हथियारों से बुरी तरह घायल किया और बाद में उनके शरीर में आग लगा दी। जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त खोकन दुकान से घर जा रहे थे।

ढाका एक दिन पहले ही ढाका में थे विदेश मंत्री इस हमले से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर राजधानी ढाका में थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। वहां उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक संदेश वाला पत्र सौंपा था। जयशंकर ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर से भी मुलाकात की थी।

