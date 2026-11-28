रूस का कहना है कि रात भर में 400 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को को निशाना बनाया। शहर के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि इनमें से 123 ड्रोन शहर के पास ही मार गिराए गए। देश के दूसरे हिस्सों में भी ड्रोन हमलों की खबर है।

ब्रायंस्क में एक बस ड्रोन की चपेट में आने से 9 लोग जख्मी हो गए। समारा में भी औद्योगिक इलाकों को निशाना बनाया गया, हालांकि वहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है।