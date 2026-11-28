मॉस्को पर 400 से ज्यादा ड्रोन हमलों का दावा, ट्रंप ने पुतिन से की तनाव कम करने की अपील
लेखन आबिद खान
रूस का कहना है कि रात भर में 400 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को को निशाना बनाया। शहर के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि इनमें से 123 ड्रोन शहर के पास ही मार गिराए गए। देश के दूसरे हिस्सों में भी ड्रोन हमलों की खबर है।
ब्रायंस्क में एक बस ड्रोन की चपेट में आने से 9 लोग जख्मी हो गए। समारा में भी औद्योगिक इलाकों को निशाना बनाया गया, हालांकि वहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
ट्रंप ने पुतिन से तनाव कम करने की अपील की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से यूरोप में सैन्य आक्रामकता कम करने का आग्रह किया। नाटो प्रमुख मार्क रुटे से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया।
ड्रोन हमलों के साथ-साथ, ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो गई है।