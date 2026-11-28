लियोन का अंतरराष्ट्रीय भविष्य अनिश्चित माना जा रहा है। हालांकि, वे अगले साल की शुरुआत में होने वाले भारत दौरे के लिए अभी भी दावेदार बने हुए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, "नाथन गेंदबाजी से वैसा प्रभाव नहीं डाल पाए, जैसा हम चाहते थे।"

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि इस अनुभवी खिलाड़ी का शानदार रिकॉर्ड, अनुभव, समझ और कौशल भविष्य की योजनाओं के लिए अभी भी काफी काम आ सकते हैं।