यूक्रेन को फंसाने के लिए पोलैंड पर नकली हमले कर सकता है रूस- रिपोर्ट

रूस और बेलारूस पोलैंड के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर झूठे हमले कर इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। थिंक टैंक युद्ध अध्ययन संस्थान (ISW) ने ये चेतावनी दी है। ISW ने रूसी विदेश मंत्रालय और विदेशी खुफिया सेवा (SVR) द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर ये जानकारी दी है। इन बयानों में हंगरी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन पोलैंड और रोमानिया पर ड्रोन से हमला करने की तैयारी कर रहा है।

रिपोर्ट ISW ने रिपोर्ट में क्या-क्या कहा है? ISW ने SVR के 30 सितंबर के एक बयान के आधार पर कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि रूस सूचना की ऐसी शर्तें स्थापित कर रहा है, जिससे रूस, पोलैंड या अन्य NATO देशों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी हमले के लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा सके।" ISW ने रूसी विदेश मंत्रालय के 26 सितंबर के बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें यूक्रेन पर पोलैंड-रोमानिया पर झूठे हमले करने की तैयारी करने का आरोप लगाया गया था।

उल्लंघन कई NATO देशों की सीमाओं में देखे गए रूसी ड्रोन हाल ही में पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया जैसे कई NATO देशों ने आरोप लगाया है कि रूस के लड़ाकू विमान और ड्रोन ने उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। 9 सितंबर को पोलैंड ने कहा था कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने भी ड्रोन देखे जाने की सूचना दी है। डेनमार्क ने कहा था कि ये ड्रोन रूस के हैं।

रूस रूस ने भी यूक्रेन पर नकली हमले करने की साजिश का आरोप लगाया रूस ने भी यूक्रेन पर झूठे हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने 30 सितंबर को कहा था कि यूक्रेन रूस और नाटो के बीच युद्ध शुरू करने के लिए झूठे हमले करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा था, "कई हंगेरियन मीडिया संस्थानों ने वोलोडिमीर जेलेंस्की की रोमानिया और पोलैंड में तोड़फोड़ करने की योजना की जानकारी दी है, जिसका उद्देश्य रूस को इसके लिए दोषी ठहराना है।"