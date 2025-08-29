रूस ने यूक्रेन पर किया समुद्री ड्रोन हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रूस ने यूक्रेन पर किया पहला समुद्री ड्रोन हमला, सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज डूबा

लेखन गजेंद्र 11:28 am Aug 29, 202511:28 am

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही समझौता कोशिशों के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा किया है। इस बार रूस ने पहला समुद्री ड्रोन हमला किया है, जिससे यूक्रेन का सबसे बड़ा नौसैनिक टोही जहाज डूब गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया, "यूक्रेनी नौसेना का टोही जहाज सिम्फेरोपोल, जो एक दशक से अधिक समय से देश का सबसे बड़ा जहाज था, डेन्यूब नदी के मुहाने पर नौसैनिक ड्रोन हमले में मारा गया और डूब गया।"