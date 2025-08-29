रूस ने यूक्रेन पर किया पहला समुद्री ड्रोन हमला, सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज डूबा
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही समझौता कोशिशों के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा किया है। इस बार रूस ने पहला समुद्री ड्रोन हमला किया है, जिससे यूक्रेन का सबसे बड़ा नौसैनिक टोही जहाज डूब गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया, "यूक्रेनी नौसेना का टोही जहाज सिम्फेरोपोल, जो एक दशक से अधिक समय से देश का सबसे बड़ा जहाज था, डेन्यूब नदी के मुहाने पर नौसैनिक ड्रोन हमले में मारा गया और डूब गया।"
हमला
यूक्रेन ने हमले की पुष्टि की
यूक्रेनी नौसेना के पोत को नष्ट करने के लिए रूस द्वारा समुद्री ड्रोन का यह पहला सफल प्रयोग था। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी जहाज पर हमले की पुष्टि की है। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि हमले में एक चालक दल के सदस्य की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हालांकि, ज्यादा जानकारी दी है। यूक्रेन ने भी आजोव सागर में एक रूसी मिसाइल कोरवेट पर हवाई ड्रोन हमला किया, जो सफल हुआ है।
साजिश
एक दिन पहले अमेरिकी गश्त
द वार जोन के मुताबिक, 27 अगस्त को रूस द्वारा ड्रोन बोट हमला शुरू करने से ठीक एक दिन पहले, पश्चिमी काला सागर के ऊपर एक रूसी जेट ने अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान का वीडियो बनाया था, जिसमें एक गुप्त रडार पॉड लगा हुआ था । यह उसी क्षेत्र के ऊपर था, जहां ड्रोन बोट हमला हुआ था। जेट के सेंसर ड्रोन बोट जैसे छोटे विमानों का पता लगाने के लिए संभवतः सबसे बेहतरीन सेंसर हैं।
ट्विटर पोस्ट
हमले का वीडियो
And here's footage from the Russian unmanned surface vehicle (USV) that struck the Ukrainian reconnaissance ship "Simferopol" last night. https://t.co/ib3i7UbnjF pic.twitter.com/4sRaD3O48U— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 28, 2025