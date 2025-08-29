अमेरिका: ट्रंप के स्वास्थ्य पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले- आपात स्थिति में राष्ट्रपति बनने को तैयार

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य पर बात की

लेखन गजेंद्र 09:40 am Aug 29, 202509:40 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वह किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। USA टुडे के साथ साक्षात्कार में वेंस ने ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है...उनमें अद्भुत ऊर्जा है। 41 वर्षीय रिपब्लिकन बोले, "मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी स्थिति में हैं, वे अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे।"