अमेरिका: ट्रंप के स्वास्थ्य पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले- आपात स्थिति में राष्ट्रपति बनने को तैयार
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वह किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। USA टुडे के साथ साक्षात्कार में वेंस ने ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है...उनमें अद्भुत ऊर्जा है। 41 वर्षीय रिपब्लिकन बोले, "मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी स्थिति में हैं, वे अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगे।"
साक्षात्कार
वेंस ने क्या कहा?
वेंस ने आगे कहा, "अगर ईश्वर न करे, कोई भयानक त्रासदी घटित हो जाए, तो मैं पिछले 200 दिनों में प्राप्त प्रशिक्षण से बेहतर प्रशिक्षण के बारे में नहीं सोच सकता।" उन्होंने ट्रंप द्वारा ओवल ऑफिस के रूप को बदलने की भी तारीफ की। वेंस ने कहा कि पहले ओवल ऑफिस काफी अजीब सा और अंधेरे में था, इसे और रोशन होना चाहिए था, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया वह काफी पसंद आया।
बीमार
ट्रंप की बीमारी की लेकर क्यों उठ रहे सवाल?
राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी में शपथ ग्रहण करते समय 78 साल 7 महीने के थे, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन 78 साल 2 महीने के थे। इसके बावजूद ट्रंप बाइडन की खराब सेहत पर सवाल उठाते रहे। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से मिलते समय ट्रंप के हाथ में चोट दिखी है, जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। जुलाई में भी ट्रंप के पैरों में सूजन दिखाई दे रही थी।