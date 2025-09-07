रूस ने यूक्रेन पर दागे ड्रोन और मिसाइलें, सरकारी इमारत में आग से 2 की मौत
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इस हमले में एक शिशु समेत 2 लोगों के मौत हो गई। इस हमले के बाद कीव के कैबिनेट भवन की छत से भी धुआं उठता हुआ देखा गया है। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये धुआं हमले के कारण ही उठा है।
हमला
आवासीय इमारत पर गिरे ड्रोन
समाचार एजेंसी AP के अनुसार, कीव के नगर प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है। बच्चे का शव मलबे से निकाला गया है। कीव के मेयर विटालि क्लित्श्को ने बताया कि रूस की ओर से दागे गए ड्रोन का मलबा स्वियातोशिन्स्की जिले के एक आवासीय इमारत और कीव के डार्नितस्की जिले में एक अन्य इमारत पर गिरा। वहीं, इस हमले में 18 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है।
आग
आवासीय इमारतों में लगी आग
राज्य के आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि डार्नित्स्की में एक आवासीय इमारत की 4 में से दो मंजिलें आग की चपेट में आ गईं, जिससे इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई। इसी तरह स्वियातोशिन्स्की जिले में एक नौ मंजिला आवासीय इमारत की कई मंजिलें आंशिक रूप से नष्ट हो गई। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर और सचेत रूप से नागरिक लक्ष्यों पर हमला कर रहा है। हालांकि, रूस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।