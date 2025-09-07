रूस ने यूक्रेन पर फिर किया हमला

रूस ने यूक्रेन पर दागे ड्रोन और मिसाइलें, सरकारी इमारत में आग से 2 की मौत

लेखन भारत शर्मा 12:21 pm Sep 07, 202512:21 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इस हमले में एक शिशु समेत 2 लोगों के मौत हो गई। इस हमले के बाद कीव के कैबिनेट भवन की छत से भी धुआं उठता हुआ देखा गया है। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये धुआं हमले के कारण ही उठा है।