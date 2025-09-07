भारत को लेकर झूठा फैला रहे पीटर नवारो, एक्स ने तत्थ जांच में खोली पोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो रूस के साथ भारत के तेल व्यापार और विदेश नीतियों को लेकर लगातार भारत पर हमला कर रहे है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत तेल व्यापार से मुनाफा कमा रहा है और यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीनरी को मदद पहुंचा रहा है। हालांकि, एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने उनके दावों की तथ्य-जांच करते हुए दावों को झूठ करार दिया है। इससे नवारो भड़क उठे हैं।

आरोप नवारो ने भारत पर क्या लगाया आरोप? नवारो ने भारत पर आरोप लगाते हुए शनिवार को एक्स पर पोस्ट की थी। उसमें लिखा था, 'भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। भारत केवल मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है और तेल बिक्री से होने वाली कमाई से रूस अपनी युद्ध मशीन को संचालित करता है। इससे यूकेनी और रूस में लोगों की मौत हो रही है और अमेरिकी करदाताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है।'

जांच नवारो की पोस्ट की एक्स ने कम्यूनिटी नोट के जरिए की तथ्य जांच नवारो की इस पोस्ट की एक्स ने कम्युनिटी नोट के जरिए तथ्य जांच की। इस नोट में लिखा है, 'भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है और यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि, भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का उसके साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है। अमेरिका, रूस से कुछ वस्तुओं का आयात भी जारी रखे हुए है, जो अपने आप में उसका बड़ा पाखंड है।'