दोहा में अमेरिका ने खुलवाया था वो ठिकाना, जहां इजरायल ने किया हमला 
कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने हमास कार्यालय को लेकर बड़ा खुलासा किया

लेखन गजेंद्र
Sep 10, 2025
06:21 pm
इजरायली सेना ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के जिन ठिकानों को निशाना बनाया था, उसको अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। इस बात की पुष्टि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने अमेरिकी होस्ट टकर कार्लसन के पॉडकास्ट शो TCN में की थी। उन्होंने कहा था कि न केवल हमास बल्कि तालिबान का कार्यालय भी अमेरिका की सहमति पर खोला गया है।

कार्लसन ने कतर प्रधानमंत्री से पूछा था कि हमास एक आतंकवादी संगठन माना जाता है तो उसका कार्यालय कतर में क्यों है? इस पर प्रधानमंत्री ने बताया, "हमें वापस इस कार्यालय के जड़ में जाना होगा कि आखिर यह क्यों यहां है? जब हमास का कार्यालय यहां खुला तो वह पूरी पारदर्शिता और परामर्श के साथ खोला गया था और बल्कि अमेरिका के निवेदन पर खोला गया था। अमेरिका ने हमसे हमास कार्यालय खोलने के लिए कहा था।"

अमेरिका चैनल के जरिए संपर्क बनाने को कहा- प्रधानमंत्री

कतर प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिका ने हमसे एक चैनल के जरिए हमास से संपर्क बनाने को कहा था, जैसे तालिबान के मामले में किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर आप देश में किसी की मौजूदगी में कोई बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके कामों और विचारों का समर्थन करते हैं। कार्यालय को खोलने का मकसद शांति को बढ़ावा देना था। बता दें कि यह साक्षात्कार मार्च में प्रसारित हुआ था।

कतर कर रहा शांति का प्रयास और अब उसी पर हमला

इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका, मिस्र और कतर शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच 9 सितंबर को इजरायली सेना ने दोहा में हमास के कार्यालय पर हवाई हमला करके सबको चौंका दिया, जिसकी कतर ने कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली हमले की जानकारी कतर को दी थी, लेकिन हमला हो चुका था। कतर ने इस दावे से इंकार किया है।

हमले में मारे गए कतरी सुरक्षा अधिकारी

इजरायली सेना ने यह हमला तब किया, जब हमास के वरिष्ठ नेताओं की कतर के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी। हमास ने कहा कि उसके 5 सदस्य मारे गए, लेकिन मुख्य वार्ता टीम बच गई। हालांकि, एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया।