दोहा में अमेरिका ने खुलवाया था वो ठिकाना, जहां इजरायल ने किया हमला 

इजरायली सेना ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के जिन ठिकानों को निशाना बनाया था, उसको अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। इस बात की पुष्टि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने अमेरिकी होस्ट टकर कार्लसन के पॉडकास्ट शो TCN में की थी। उन्होंने कहा था कि न केवल हमास बल्कि तालिबान का कार्यालय भी अमेरिका की सहमति पर खोला गया है।

खुलासा टकर कार्लसन ने क्या पूछा था? कार्लसन ने कतर प्रधानमंत्री से पूछा था कि हमास एक आतंकवादी संगठन माना जाता है तो उसका कार्यालय कतर में क्यों है? इस पर प्रधानमंत्री ने बताया, "हमें वापस इस कार्यालय के जड़ में जाना होगा कि आखिर यह क्यों यहां है? जब हमास का कार्यालय यहां खुला तो वह पूरी पारदर्शिता और परामर्श के साथ खोला गया था और बल्कि अमेरिका के निवेदन पर खोला गया था। अमेरिका ने हमसे हमास कार्यालय खोलने के लिए कहा था।"

सवाल अमेरिका चैनल के जरिए संपर्क बनाने को कहा- प्रधानमंत्री कतर प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिका ने हमसे एक चैनल के जरिए हमास से संपर्क बनाने को कहा था, जैसे तालिबान के मामले में किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर आप देश में किसी की मौजूदगी में कोई बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके कामों और विचारों का समर्थन करते हैं। कार्यालय को खोलने का मकसद शांति को बढ़ावा देना था। बता दें कि यह साक्षात्कार मार्च में प्रसारित हुआ था।

ट्विटर पोस्ट साक्षात्कार का अंश 🇺🇸🇶🇦🇵🇸 FLASHACK: Qatari Prime Minister confirms that the US requested Qatar to put a Hamas office in Doha pic.twitter.com/5RaJJFzSmu — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 9, 2025

मध्यस्थता कतर कर रहा शांति का प्रयास और अब उसी पर हमला इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका, मिस्र और कतर शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच 9 सितंबर को इजरायली सेना ने दोहा में हमास के कार्यालय पर हवाई हमला करके सबको चौंका दिया, जिसकी कतर ने कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली हमले की जानकारी कतर को दी थी, लेकिन हमला हो चुका था। कतर ने इस दावे से इंकार किया है।