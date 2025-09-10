नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद युवा सड़कों की सफाई में जुटे

नेपाल का युवा प्रदर्शन के बाद सड़कों की सफाई के लिए उतरा

04:17 pm Sep 10, 2025

क्या है खबर?

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं ने Gen-Z आंदोलन से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब एक बार फिर युवा सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हिंसक आंदोलन के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के दौरान फैली गंदगी को साफ करने के लिए। सोशल मीडिया पर नेपाली युवाओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे सड़क की सफाई करते दिख रहे हैं।