नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद युवा सड़कों की सफाई में जुटे
क्या है खबर?
नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं ने Gen-Z आंदोलन से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब एक बार फिर युवा सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हिंसक आंदोलन के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के दौरान फैली गंदगी को साफ करने के लिए। सोशल मीडिया पर नेपाली युवाओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे सड़क की सफाई करते दिख रहे हैं।
सफाई
युवाओं ने सरकारी भवनों, कार्यालयों और घरों को आग लगाई थी
सोमवार और मंगलवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकारी भवनों, घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था और सड़कों पर भी कूड़ा फैलाया था। बुधवार को काठमांडू के बानेश्वर इलाके में संसद भवन के आसपास स्वयंसेवकों ने सड़कों की झाड़ू से सफाई की और वहां से प्लास्टिक और कूड़ा-करकट उठाया। पिछले दिनों यही इलाका Gen-Z प्रदर्शन के दौरान रणक्षेत्र बन गया था। सड़कों पर वाहन भी फूंक दिए गए थे।
ट्विटर पोस्ट
सड़कों की सफाई करते युवा
भ्रष्टाचारी सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल के युवा Gez Z काठमांडू की सड़कों-गलियारों को साफ करने निकले हैं— Nigar Parveen (@NigarNawab) September 10, 2025
अब साफ-सफाई कर रहे हैं, जहाँ कल उत्पात मचाया था !pic.twitter.com/VTsrwwXkKh
ट्विटर पोस्ट
सड़कों की सफाई के लिए उतरे युवा
काठमांडू: नेपाल के युवाओं ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद जली हुई संसद भवन के बाहर सफाई अभियान शुरू किया। pic.twitter.com/fQBNApmrPN— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 10, 2025