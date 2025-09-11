बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा- कतर में वही किया, जो 9/11 के बाद अमेरिका ने किया था

कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई से की है। नेतन्याहू ने कतर से कहा कि या तो वो हमास के नेताओं को बाहर निकाल दे या उन्हें न्याय के कटघरे में लाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इजरायल कार्रवाई करेगा।

बयान नेतन्याहू ने कहा- कतर कार्रवाई करें, वरना हम करेंगे नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, "या तो कतर को हमास पोलित ब्यूरो के सदस्यों को निष्कासित करना होगा या उन्हें न्याय के कटघरे में लाना होगा। अगर कतर ऐसा नहीं करता है, तो हम करेंगे।" बता दें कि हमास के शीर्ष नेता कतर में रहते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजरायल 7 अक्टूबर के हमले को याद करता है, जब आतंकवादियों ने यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार के बाद से सबसे भीषण बर्बरता की थी।

अमेरिका नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई से की तुलना नेतन्याहू ने कहा, "11 सितंबर के बाद अमेरिका ने क्या किया? उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को, चाहे वे कहीं भी हों मार गिराने का वादा किया। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कहा गया कि सरकारें आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकतीं। हमने ठीक वही किया, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकियों के पीछे जाकर और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारकर किया।"

कतर कतर ने इजरायली हमले की निंदा की कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणियों को लापरवाह बताते हुए कहा कि ये भविष्य में संप्रभुता के उल्लंघन की धमकियां हैं। कतर ने कहा, "नेतन्याहू जानते हैं कि कतर द्वारा हमास कार्यालय की मेजबानी अमेरिका और इजरायल द्वारा अनुरोधित मध्यस्थता प्रयासों के ढांचे के भीतर हुई है। बातचीत हमेशा आधिकारिक, पारदर्शी और अमेरिकी-इजरायली प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति में हुई है। नेतन्याहू का आरोप कि कतर ने हमास को गुप्त रूप से पनाह दी है, अपराध को सही ठहराने का हताश प्रयास है।"