प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, मोदी बोले- यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक से इतर द्विपक्षीय बातचीत में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और भारत-रूस साझेदारी की मजबूती की भी पुष्टि की। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के समक्ष यूक्रेन संघर्ष को भी जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग उठाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम यूक्रेन पर चर्चा करते रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी पक्ष शांति स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और स्थायी शांति का मार्ग शीघ्र खोजा जाना चाहिए। हम शांति की दिशा में हाल ही में किए गए प्रयासों का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह मानवता की आवाज है।"
एक कार में बैठकर रवाना हुए मोदी और पुतिन
SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों एक ही कार में द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए। मोदी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'SCO शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है।' बैठक के दौरान मोदी ने भारत और रूस के संबंधों पर भी चर्चा की।
यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी
