प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, मोदी बोले- यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए 

बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम यूक्रेन पर चर्चा करते रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी पक्ष शांति स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और स्थायी शांति का मार्ग शीघ्र खोजा जाना चाहिए। हम शांति की दिशा में हाल ही में किए गए प्रयासों का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह मानवता की आवाज है।"