यह हेलीकॉप्टर अय्याकूचो के एक दुर्गम इलाके से 3 सैनिकों को बचाकर लौटा ही था कि यह हादसा हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि जिन सैनिकों को बचाया गया था, वे भी इस दुर्घटना में मारे गए।

ये इलाका भारी ड्रग तस्करी और 'शाइनिंग पाथ' जैसे आतंकी समूहों से जुड़ी लगातार सुरक्षा चुनौतियों के लिए जाना जाता है।