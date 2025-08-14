पाकिस्तान बनाएगा 'आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड', स्वतंत्रता दिवस पर शहबाज शरीफ ने किया ऐलान

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान की हालत पतली हो गई थी। अब पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड (ARFC) बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की। शहबाज ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह कमांड हर दिशा से दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम होगी।

बयान भारत का जिक्र करते हुए शहबाज ने क्या कहा? पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले इस्लामाबाद में आयोजित एक समारोह में शहबाज ने कहा, "यह फोर्स हमारी पारंपरिक युद्ध क्षमता को और मजबूत करने में एक और मील का पत्थर बनने जा रही है।" इस दौरान उन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा, "पाकिस्तान की परमाणु शक्ति आक्रामक मानसिकता के लिए नहीं, बल्कि भारत की परमाणु क्षमता के खिलाफ रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए विकसित की गई है।"

कमांड क्या है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड? ARFC को पारंपरिक मिसाइल और रॉकेट प्रणालियों के लिए एक समर्पित बल के रूप में तैनात किया जाएगा। ये कमान बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक क्षमताओं को एकीकृत करने का काम करेगी। यह फोर्स जमीन पर दुश्मन की चौकियों को नष्ट करने से कहीं आगे वायु रक्षा प्रणाली, एयरबेस और दूसरी सामरिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर सकता है। चीन के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF)है। पाकिस्तान भी बीते कई सालों से ऐसी कमान बनाने की कोशिश कर रहा है।

भारत भारत के पास है रॉकेट फोर्स कमांड? भारत के पास फिलहाल ऐसी कमांड नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। भारतीय सेना एकीकृत रॉकेट बल (IRF) के गठन पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक प्रतिरोध के लिए तीनों सेनाओं की मिसाइल प्रणालियों को एकीकृत करना है। ये अग्नि, पृथ्वी, प्रलय और BM-04 जैसी प्रणालियों को एक समर्पित कमान के तहत केंद्रीकृत करेगा, जो बेहतर स्वदेशी तकनीक से लैस होगा। इस पर लंबे समय से काम हो रहा है।