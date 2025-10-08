लश्कर और इस्लामिक स्टेट खुरासान को साथ ला रही पाकिस्तान की ISI, गुप्त दस्तावेजों से खुलासा

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एक नई साजिश रच रही है। ISI लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) के बीच एक गुप्त गठबंधन करना चाह रही है। NDTV ने इंटेलिजेंस डोजियर के हवाले से ये जानकारी दी है। इस खुलासे ने पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठान आतंक समूहों को स्टेटक्राफ्ट के उपकरणों के रूप में हथियार बनाने के लिए जारी है, जो अब बलूचिस्तान और उससे आगे का ध्यान केंद्रित कर रहा है।

रिपोर्ट ISKP को पुनर्जीवित कर रहा पाकिस्तान गुप्त डोजियर के अनुसार, ISKP को पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है, ताकि बलूच राष्ट्रवादियों और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के भीतर इस्लामाबाद-विरोधी तत्वों के खिलाफ एक हाइब्रिड युद्ध छेड़ा जा सके। ISKP की प्रचार पत्रिका यलगार के हालिया संस्करणों में भी कश्मीर में संचालन का विस्तार करने की योजना सामने आई है, जो दक्षिण एशिया को अस्थिर करने के लिए डिजाइन किए गए आतंकवाद के एक नए चरण का संकेत देती है।

तस्वीर लश्कर और ISKP नेताओं की तस्वीर आई सामने हाल ही में ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगाल की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को पिस्तोल भेंट कर रहा है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि ये दोनों आतंकी समूहों के बीच सहयोग का औपचारिक ऐलान है। मेंगाल ISKP के संचालन के लिए सुरक्षित ठिकानों, धन और हथियारों का प्रबंधन करता है, जबकि अशफाक नए आतंकी ठिकानों की देखरेख और अन्य चरमपंथी समूहों के साथ समन्वय का काम कर रहा है।

परिचय कौन है मेंगाल? मेंगाल पूर्व बलूचिस्तान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगाल का बेटा है। वो लंबे समय से ISI के लिए काम करता रहा है। 2010 से वो एक निजी गुट चला रहा है, जो बलूच राष्ट्रवादियों की हत्या करता है। 2015 से वो ISKP के लिए सुरक्षित घर, फंडिंग और हथियार मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट में भी उसका नाम आया था। मेंगाल बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार में ISKP के शिविरों का जिम्मा संभालता था।