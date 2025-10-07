पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, पटरियों को विस्फोटक से उड़ाया; डिब्बे उतरे

धमाका

मार्च में हुआ था बड़ा हमला

इस साल मार्च में, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के उग्रवादियों ने बोलन दर्रे में जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। हमले के दौरान रेल पटरी को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी में कई लोगों की जान गई थी। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस सिंध और बलूचिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा का डर बना रहता है।