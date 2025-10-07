LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, पटरियों को विस्फोटक से उड़ाया; डिब्बे उतरे
पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, पटरियों को विस्फोटक से उड़ाया; डिब्बे उतरे
पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, पटरियों को विस्फोटक से उड़ाया; डिब्बे उतरे

लेखन गजेंद्र
Oct 07, 2025
11:17 am
क्या है खबर?

पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ है। यह हमला सिंध-बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट इलाके में मंगलवार को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पटरियों को एक विस्फोटक उपकरण के जरिए उड़ाया गया था, जिसके बाद क्वेटा जा रही ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है।

धमाका

मार्च में हुआ था बड़ा हमला

इस साल मार्च में, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के उग्रवादियों ने बोलन दर्रे में जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। हमले के दौरान रेल पटरी को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी में कई लोगों की जान गई थी। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस सिंध और बलूचिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा का डर बना रहता है।

ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद मौके पर पटरी से उतरी ट्रेन