समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान जब मलिक से पूछा गया कि क्या पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार आएगा, तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे सभी संबंध बेहतर होंगे। जैसा आप जानते हैं, यह क्षेत्र अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। भू-राजनीति की परतें बहुत तेजी से खिसक रही हैं।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि आमंत्रित सदस्य देश व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे और सभी राजनीतिक, सामाजिक और प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करेंगे।