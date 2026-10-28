ऑपरेशन सिंदूर के 18 महीने बाद भारत ने SCO की बैठक में पाकिस्तान को बुलाया

भारत ने हाल में SCO बैठक के दौरान आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को आतंकवाद खत्म करने के लिए मिलकर कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि इस बुराई से निपटने में दोहरे मापदंड को कोई सही नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने यह बात ताजिकिस्तान के दुशांबे में SCO काउंसिल के सरकार प्रमुखों की 25वीं मीटिंग में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार की मौजूदगी में कही थी।