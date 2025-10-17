पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- हमारी सेना 2 मोर्चों पर युद्ध को तैयार

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ तनाव के बीच 2 मोर्चों (भारत और अफगानिस्तार) पर युद्ध की संभावना जताई है। आसिफ ने पाकिस्तानी समा टीवी के साथ साक्षात्कार में कहा कि इसकी प्रबल संभावना है कि भारत सीमा पार से कुछ गंदी चाल चल सकता है, ऐसे में पाकिस्तानी सेना दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है।

बयान ख्वाजा आसिफ बोले- रणनीति तैयार है आसिफ से पूछा गया कि क्या भारत सीमा पर गंदा खेल खेल सकता है, क्या इसकी आशंका है? इसपर आसिफ बोले, "हां, बिल्कुल। आप इसे नकार नहीं सकते। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन जब हम भारत के साथ लड़ रहे थे, तब अफगानिस्तान से फौज लेकर भारत नहीं गए थे।" आसिफ से पूछने पर कि क्या पाकिस्तान 2 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है? आसिफ बोले कि रणनीति तैयार है और ऐसे हालात के लिए हम पूरे तैयार हैं।

ट्विटर पोस्ट ख्वाजा आसिफ का बयान Pakistan is prepared for 2 front war: Khawaja Asif



Anchor: According to war analysts, India might play dirty games along the border. Are you anticipating that?



Khawaja Asif: No, absolutely, you cannot rule that out. There are strong possibilities.



Anchor: For God’s sake, the… pic.twitter.com/K9ZMkeqADb — OsintTV 📺 (@OsintTV) October 16, 2025

दबाव आसिफ ने अफगानों को पाकिस्तान छोड़ने को कहा आसिफ ने पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों पर निशाना साधा और उनको वापस अपने देश चले जाने को कहा। आसिफ ने कहा कि 1970 से 90 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शासकों को शरण दी है, लेकिन कभी किसी ने पाकिस्तानी मदद को स्वीकार नहीं किया। आसिफने कहा कि हमें उनसे आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं मिला और पाकिस्तान ने अपनी शांति खत्म कर ली। अब हालात सुधर रहे हैं तो बहुसंख्यक अफगानों को वापस चले जाना चाहिए।