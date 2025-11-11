पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके का जिम्मेदार तालिबान को ठहराया, बोला- हम युद्ध की स्थिति में

धमाका

धमाके में मारे गए 12 लोग

आज दोपहर में इस्लामाबाद कोर्ट परिसर के पास एक कार में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई। बीते दिन यानी 10 नवंबर को अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वीना शहर में आतंकवादियों ने सेना के कैडेट कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे।