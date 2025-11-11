पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके का जिम्मेदार तालिबान को ठहराया, बोला- हम युद्ध की स्थिति में
क्या है खबर?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज हुए बम धमाके पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तानी सरकार ने इस आत्मघाती हमले के पीछे तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद में बम विस्फोट पूरे देश के लिए एक चेतावनी है और ये युद्ध जैसी स्थिति है। बता दें कि कार में हुए बम धमाके में 12 लोग मारे गए थे।
बयान
आसिफ ने कहा- ऐसे माहौल में तालिबान से वार्ता नहीं कर सकते
आसिफ ने लिखा, 'हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बलूचिस्तान के सुदूर इलाकों में यह युद्ध लड़ रही है, उसे इस्लामाबाद में हुए हमले को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। यह पूरे पाकिस्तान के लिए एक युद्ध है, जिसमें पाकिस्तानी सेना रोज बलिदान दे रही है। इस माहौल में काबुल के शासकों के साथ सफल वार्ता की आशा करना व्यर्थ होगा।'
धमाका
धमाके में मारे गए 12 लोग
आज दोपहर में इस्लामाबाद कोर्ट परिसर के पास एक कार में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई। बीते दिन यानी 10 नवंबर को अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वीना शहर में आतंकवादियों ने सेना के कैडेट कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे।