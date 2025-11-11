पाकिस्तान में धमाका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कार में आत्मघाती विस्फोट, 12 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:50 pm Nov 11, 202503:50 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास भीषण विस्फोट के एक दिन बाद मंगलवार को पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कार के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इस्लामाबाद कोर्ट परिसर के निकट एक कार में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 20 से 25 लोग घायल हैं, जिनमें अधिकतर वकील हैं। इसे आत्मघाती विस्फोट बताया जा रहा है, जो दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जिससे व्यस्ततम समय में परिसर में दहशत फैल गई।