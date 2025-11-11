पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कार में आत्मघाती विस्फोट, 12 की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास भीषण विस्फोट के एक दिन बाद मंगलवार को पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कार के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इस्लामाबाद कोर्ट परिसर के निकट एक कार में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 20 से 25 लोग घायल हैं, जिनमें अधिकतर वकील हैं। इसे आत्मघाती विस्फोट बताया जा रहा है, जो दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जिससे व्यस्ततम समय में परिसर में दहशत फैल गई।
धमाका
कई वाहनों में आग लगी
धमाके के बाद आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। मौके पर जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और बम निरोधक विशेषज्ञ मलबे की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोट किसी उपकरण, गैस सिलेंडर या किसी यांत्रिक खराबी से हुआ है। बता दें, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में भी जोरदार विस्फोट हुआ था।
ट्विटर पोस्ट
#BREAKING: Blast in District Judicial Complex Islamabad, Pakistan. Casualties reported. pic.twitter.com/5tv7ctfV2G— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 11, 2025
जांच
कल खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य कॉलेज पर हुआ था हमला
सोमवार को अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वीना शहर में आतंकवादियों ने सेना के कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। आतंकवादी प्रशासनिक ब्लॉक में घुसने में कामयाब हो गए थे। हालांकि, उनको घेर लिया गया और तुरंत मार गिराया गया। मुठभेड़ में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। यह प्रांत पाकिस्तानी तालिबान, अल-कायदा और अन्य आतंकवादियों का अड्डा रहा है। यहां मंगलवार को भी रुक-रुककर गोलीबारी जारी है।