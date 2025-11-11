तुर्की का सैन्य मालवाहक जहाज जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त

तुर्की का सैन्य मालवाहक जहाज जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त, तलाश जारी

लेखन गजेंद्र 07:18 pm Nov 11, 202507:18 pm

क्या है खबर?

तुर्की का सैन्य मालवाहक विमान मंगलवार को जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहं है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय C-130 जहाज अजरबैजान से आ रहा था। जॉर्जियाई अधिकारियों के साथ मिलकर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। विमान में सवार लोगों की संख्या और संभावित हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। मामले की जांच जारी है।