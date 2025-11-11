तुर्की का सैन्य मालवाहक जहाज जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त, तलाश जारी
क्या है खबर?
तुर्की का सैन्य मालवाहक विमान मंगलवार को जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहं है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय C-130 जहाज अजरबैजान से आ रहा था। जॉर्जियाई अधिकारियों के साथ मिलकर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। विमान में सवार लोगों की संख्या और संभावित हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। मामले की जांच जारी है।
घटना
विमान गिरता हुआ दिखा
तुर्की ट्रिब्यून ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक विमान हवा में गिरता नजर आ रहा है। हालांकि, वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया वेबसाइट ने लिखा, 'वायु सेना के C-130 विमान को आज सुबह गांजा से उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया, लेकिन बाद में जॉर्जियाई क्षेत्र में सिग्नल खो गया। नीचे दिए गए फुटेज में उसी विमान की दुर्घटना दिखाई दे रही है, जिसकी अभी पुष्टि की जा रही है।'
ट्विटर पोस्ट
हवा में दुर्घटनाग्रस्त विमान
BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey's defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025