पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हमला, 3 क्रिकेटरों समेत 10 की मौत

48 घंटे का युद्धविराम खत्म होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। इसमें 3 युवा क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद अफगानिस्तान ने अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे संघर्षविराम का उल्लंघन बताया।

हमला पाकिस्तान ने 3 स्थानों पर की बमबारी तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीमावर्ती प्रांत पक्तिका पर बमबारी की। एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने AFP को बताया, "पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा है और पक्तिका प्रांत में 3 स्थानों पर बमबारी की है। अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा।" एक प्रांतीय अस्पताल के अधिकारी के अनुसार, कम से कम 10 नागरिक मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं।

पाकिस्तान पाकिस्तान ने कहा- TTP को निशाना बनाकर किए हमले वहीं, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने AFP को बताया कि सुरक्षा बलों ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े एक स्थानीय गुट हाफिज गुल बहादुर को निशाना बनाकर अफगान सीमावर्ती इलाकों में सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों से ठीक पहले पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में भी एक घातक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने इसके लिए हाफिज गुल बहादुर समूह को जिम्मेदार ठहराया है।

क्रिकेट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जताया दुख ﻿अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा, 'बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में 3 खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए हैं। ये खिलाड़ी एक मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका गए थे। ACB इसे अफगानी खेल समुदाय, एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है।'

खिलाड़ी खिलाड़ियों ने जताया दुख अफगान तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने लिखा, 'इन अत्याचारियों की ओर से निर्दोष नागरिकों और हमारे खिलाड़ियों का नरसंहार एक जघन्य अपराध है। खिलाड़ियों और नागरिकों की हत्या घोर अपमान है।' वहीं, स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने लिखा, 'अफगानिस्तान पर हाल के पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। एक त्रासदी जिसने महिलाओं, बच्चों और विश्व मंच अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखने वाले युवा क्रिकेटरों की जान ले ली।'