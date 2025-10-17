अफगानिस्तान में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, जम्मू-कश्मीर तक महसूस किए गए झटके

रिपोर्ट

पाकिस्तान में भी महसूस हुए झटके

पाकिस्तान के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, गिलगित और एबटाबाद के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि, किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। PMD के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र 120 किलोमीटर की गहराई पर था।