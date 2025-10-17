अफगानिस्तान में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, जम्मू-कश्मीर तक महसूस किए गए झटके
क्या है खबर?
अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूंकप आया है, जिसके झटके भारत के जम्मू-कश्मीर तक महसूस किए गए। आज शाम लगभग 5.45 बजे आए इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा के पास 10 किलोमीटर की गहराई और अफगानिस्तान के खंदूद से 47 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था। पाकिस्तान के कुछ शहरों में भी भूकंप का असर देखे जाने की खबर है। अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
रिपोर्ट
पाकिस्तान में भी महसूस हुए झटके
पाकिस्तान के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, गिलगित और एबटाबाद के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि, किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। PMD के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र 120 किलोमीटर की गहराई पर था।
पिछला भूकंप
पिछले महीने अफगानिस्तान में आया था भूकंप, मारे गए थे 2,000 लोग
1 सितंबर को अफगानिस्तान के नांगरहर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तालिबान प्रशासन ने कहा था कि 2,205 लोग मारे गए और 3,640 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद से वहां कई झटके महसूस किए गए हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 1,500 लोग मारे गए थे।