गाजा में सैन्य तैनाती वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर फंसा पाकिस्तान, असीम मुनीर फिर जाएंगे अमेरिका

रिपोर्ट 6 महीने के भीतर तीसरी बार ट्रंप से मिलेंगे मुनीर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को 2 सूत्रों ने बताया कि फील्ड मार्शल मुनीर आगामी हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन की यात्रा करेंगे। 6 महीनों में यह उनकी तीसरी मुलाकात होगी और संभवतः इस बैठक में गाजा में सैन्य तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना में युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए मुस्लिम देशों की एक सेना को तैनात करने की बात कही गई है।

सैनिक ट्रंप के प्रस्ताव पर क्यों झिझक रहे हैं देश? ट्रंप के इस प्रस्ताव से कई देश दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे उन्हें हमास के खिलाफ कार्रवाई में फंसने और अपने देश में इजरायल विरोधी भावनाओं के भड़कने का डर है। जानकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान सैनिक भेजने से इनकार करता है, तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सुरक्षा लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि मुनीर खुद अमेरिका जा रहे हैं।

बयान क्या कहते हैं विशेषज्ञ? रॉयटर्स से अटलांटिक काउंसिल के दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा, "अगर पाकिस्तानी इस मिशन का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं, तो इससे ट्रंप निराश हो सकते हैं और यह पाकिस्तान के लिए एक समस्या बन सकती है। यह स्पष्ट है कि मुनीर के अलावा पाकिस्तानी नागरिक और सैन्य नेतृत्व चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में निवेश करे और सुरक्षा सहायता प्रदान करे, जो काफी समय से निलंबित है।"

बैठक लगातार बढ़ी है मुनीर-ट्रंप की दोस्ती जून में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर के साथ लंच किया था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बिना किसी असैन्य अधिकारी की मौजूदगी के अकेले आमंत्रित किया था। इधर, मुनीर को देश में ही अभूतपूर्व ताकत मिली है। उन्हें तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया गया है और उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें आजीवन कानूनी संरक्षण भी मिल गया है।