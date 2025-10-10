पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, काबुल में TTP प्रमुख को निशाना बनाकर हवाई हमले

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। गुरुवार रात को काबुल 2 शक्तिशाली विस्फोट और हवाई गोलीबारी से दहल गया है। सीमा पार काबुल के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान की आवाज भी सुनी गई है। लड़ाकू विमान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर शाहिद अब्दुल हक स्क्वायर पर हमला किया था। महसूद काबुल में TTP और अल-कायदा के एक सुरक्षित ठिकाने से सक्रिय था। हमले का आरोप पाकिस्तान पर लग रहा है।

धमकी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की चेतावनी के बाद हुई बमबारी? काबुल में हुई बमबारी पर अभी पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से जोड़ा जा रहा है। हमलों से घंटों पहले ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अफगान तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अफगान का उपयोग करके आतंकियों के हमलों से इस्लामाबाद का धैर्य समाप्त हो गया है। ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगान धरती से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।

हमला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद, महसूद सुरक्षित TTP प्रमुख महसूद ने मीडिया को एक वॉइस मैसेज भेजकर पुष्टि की कि वह सुरक्षित हैं और पाकिस्तान में हैं। हालांकि, उसका बेटा हमले में मारा गया। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया है। उधर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) ने भी मार्च का ऐलान किया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इंटरनेट हमलों या TLP के कारण बंद किया गया है।

हमला कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की मौत से बौखलाया था पाकिस्तान दो दिन पहले 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को आतंकियों ने दहला दिया था। TTP के आतंकियों ने ओराकजई जिले के जोगी सैन्‍य ठिकाने पर हमला कर पाकिस्तान सेना के 11 जवानों को गोलियों से भून दिया, जिसमें एक कर्नल और मेजर भी शामिल थे। इस घटना से पाकिस्तान सरकार काफी आहत थी, जिसके बाद ख्वाजा ने नेशनल असेंबली में चेतावनी दी थी। पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में TTP के हमलों से काफी परेशान है।

ट्विटर पोस्ट पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद हमला The Pakistan Army chief, Mullah Munir, delivered a speech and soon after, the #Pahalgam terrorist attack took place.

9 October 2025;

Today, shortly after Pakistan’s defense minister Khawaja Asif spoke, an explosion was reported in Kabul.



In fact the defense minister’s comments… pic.twitter.com/Adnrnf5VIY — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) October 9, 2025

परेशानी तालिबानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा से भी पाकिस्तान चिढ़ा काबुल पर यह हमला तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पहली भारत यात्रा के समय में हुआ है। यह तालिबान शासित अफगानिस्तान के शीर्ष रायनयिक की पहली आधिकारिक यात्रा है। मुत्ताफी 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से नई दिल्ली की यात्रा के लिए विशेष छूट मिली है। इस यात्रा ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर TTP को वित्तपोषित और हथियार देने का आरोप लगाता है।