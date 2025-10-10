LOADING...
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, काबुल में TTP प्रमुख को निशाना बनाकर हवाई हमले
अफगानिस्तान के काबुल में 2 धमाके

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, काबुल में TTP प्रमुख को निशाना बनाकर हवाई हमले

लेखन गजेंद्र
Oct 10, 2025
10:42 am
क्या है खबर?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। गुरुवार रात को काबुल 2 शक्तिशाली विस्फोट और हवाई गोलीबारी से दहल गया है। सीमा पार काबुल के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान की आवाज भी सुनी गई है। लड़ाकू विमान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर शाहिद अब्दुल हक स्क्वायर पर हमला किया था। महसूद काबुल में TTP और अल-कायदा के एक सुरक्षित ठिकाने से सक्रिय था। हमले का आरोप पाकिस्तान पर लग रहा है।

धमकी

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की चेतावनी के बाद हुई बमबारी?

काबुल में हुई बमबारी पर अभी पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से जोड़ा जा रहा है। हमलों से घंटों पहले ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अफगान तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अफगान का उपयोग करके आतंकियों के हमलों से इस्लामाबाद का धैर्य समाप्त हो गया है। ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगान धरती से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।

हमला

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद, महसूद सुरक्षित

TTP प्रमुख महसूद ने मीडिया को एक वॉइस मैसेज भेजकर पुष्टि की कि वह सुरक्षित हैं और पाकिस्तान में हैं। हालांकि, उसका बेटा हमले में मारा गया। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया है। उधर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) ने भी मार्च का ऐलान किया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इंटरनेट हमलों या TLP के कारण बंद किया गया है।

हमला

कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की मौत से बौखलाया था पाकिस्तान

दो दिन पहले 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को आतंकियों ने दहला दिया था। TTP के आतंकियों ने ओराकजई जिले के जोगी सैन्‍य ठिकाने पर हमला कर पाकिस्तान सेना के 11 जवानों को गोलियों से भून दिया, जिसमें एक कर्नल और मेजर भी शामिल थे। इस घटना से पाकिस्तान सरकार काफी आहत थी, जिसके बाद ख्वाजा ने नेशनल असेंबली में चेतावनी दी थी। पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में TTP के हमलों से काफी परेशान है।

ट्विटर पोस्ट

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद हमला

परेशानी

तालिबानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा से भी पाकिस्तान चिढ़ा

काबुल पर यह हमला तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पहली भारत यात्रा के समय में हुआ है। यह तालिबान शासित अफगानिस्तान के शीर्ष रायनयिक की पहली आधिकारिक यात्रा है। मुत्ताफी 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से नई दिल्ली की यात्रा के लिए विशेष छूट मिली है। इस यात्रा ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर TTP को वित्तपोषित और हथियार देने का आरोप लगाता है।

ठिकाना

पाकिस्तान में TTP का ठिकाना

पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच 2022 में संघर्ष विराम का समझौता समाप्त हुआ था, जिसके बाद इस्लामिक देश में आतंकी वारदात बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान TTP का गढ़ है। दोनों इलाके आतंकवादी हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खैबर में 2025 की तिमाही में आतंकी वारदातों में 638 मौते हुई हैं। इसके अलावा देश भर में हुई कुल हिंसा की 96 प्रतिशत घटनाएं खैबर और बलूचिस्तान में हुई है।