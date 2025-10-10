अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं की मिसाइल आपूर्ति, भ्रामक खबरों का खंडन किया

भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को उन खबरों का खंडन किया, जिसमें पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (AMRAAM) की आपूर्ति की बात कही गई है। दूतावास ने बयान जारी कर सफाई दी कि हाल में संशोधित रक्षा अनुबंध के तहत पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल प्रणाली नहीं दी जा रही है। अनुबंध में संशोधन केवल 'रखरखाव-कलपुर्जों' के लिए है। संशोधन 30 सितंबर को अमेरिकी युद्ध विभाग (पूर्व में रक्षा) ने जारी किया था।

सफाई अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा? दूतावास ने बयान में बताया कि 30 सितंबर अमेरिकी युद्ध विभाग ने मानक अनुबंध घोषणाओं की एक सूची जारी की, जिसमें कुछ स्थायी वस्तुओं के लिए विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) अनुबंध में संशोधन भी शामिल है। यह सूची पाकिस्तान सहित कई अमेरिकी साझेदार देशों के लिए है। हालांकि, मीडिया अटकलों के विपरीत, इस संशोधन में पाकिस्तान को मिसाइलों (AMRAAM) की आपूर्ति शामिल नहीं है, न ही इससे पाकिस्तान की वर्तमान हवाई युद्ध क्षमता में कोई सुधार होगा।

बयान बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया- दूतावास दूतावास ने बयान में कहा कि इस निरंतरता में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदा क्षमताओं का उन्नयन या विकास शामिल नहीं है । दूतावास ने आगे कहा कि पहले की रिपोर्टों में अनुबंध संशोधन के उद्देश्य और दायरे को गलत तरीके से या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। दूतावास ने संकेत दिया है कि इस प्रकार की अनुबंध घोषणाएं अमेरिकी रक्षा खरीद में मानक अभ्यास हैं, जिसमें कई देशों में अद्यतन, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव शामिल हैं।