पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने कर्नल और मेजर समेत 11 को गोलियों से भूना

हमला

पाकिस्तान सेना ने शुरू किया था अभियान

पाकिस्‍तानी सेना ने बयान में बताया कि 7-8 अक्‍टूबर की रात को सेना को ओराकजई में TTP के आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने इलाके में अभियान चलाया। गोलीबारी के दौरान सेना ने 19 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। इसके बाद आतंकियों ने जोगी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सेना के जवानों को निशाना बनाया। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत की मौत हुई है।