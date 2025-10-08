पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने कर्नल और मेजर समेत 11 को गोलियों से भूना
क्या है खबर?
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को एक बार फिर आतंकियों ने दहला दिया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों ने ओराकजई जिले के जोगी सैन्य ठिकाने पर हमला कर पाकिस्तान सेना के 11 जवानों को गोलियों से भून दिया है, जिसमें एक कर्नल और मेजर भी शामिल हैं। अभी 3 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं और कई गायब हैं। आतंकियों ने इस कार्रवाई को सेना के खिलाफ बदला बताया है।
हमला
पाकिस्तान सेना ने शुरू किया था अभियान
पाकिस्तानी सेना ने बयान में बताया कि 7-8 अक्टूबर की रात को सेना को ओराकजई में TTP के आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने इलाके में अभियान चलाया। गोलीबारी के दौरान सेना ने 19 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। इसके बाद आतंकियों ने जोगी सैन्य ठिकाने पर हमला कर सेना के जवानों को निशाना बनाया। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत की मौत हुई है।
संघर्ष
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान TTP का गढ़
पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच 2022 में संघर्ष विराम का समझौता समाप्त हुआ था, जिसके बाद इस्लामिक देश में आतंकी वारदात बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान TTP का गढ़ है। दोनों इलाके आतंकवादी हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खैबर में 2025 की तिमाही में आतंकी वारदातों में 638 मौते हुई हैं। इसके अलावा देश भर में हुई कुल हिंसा की 96 प्रतिशत घटनाएं खैबर और बलूचिस्तान में हुई है।