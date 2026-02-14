खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने जुर्म कबूला

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में अमेरिका की एक कोर्ट ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा सुनाई है। गुप्ता ने मैनहैटन के फेडरल कोर्ट में सुपारी देकर हत्या, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोपों में अपराध स्वीकार कर लिया है। इन मामलों में उसे 24 साल की सजा हो सकती है, जिसका औपचारिक ऐलान 29 मई को किया जाएगा।

सरकार मामले में भारत के बारे में क्या-क्या कहा गया है? गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट में एक भारतीय सरकारी अधिकारी विकास यादव का जिक्र है, जिसने गुप्ता को पन्नू की हत्या की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी। चार्जशीट के मुताबिक, "साल 2023 में गुप्ता ने भारत और अन्य जगहों पर कुछ लोगों के साथ मिलकर, जिनमें विकास यादव भी शामिल हैं, जो उस समय भारत सरकार के कर्मचारी थे, पन्नू की हत्या की साजिश रची। यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जहां खुफिया एजेंसी R&W काम करती है।"

विकास कौन है विकास यादव? यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कार्यरत थे। अमेरिका ने कहा है कि यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जो भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा है और RAW से जुड़े हुए थे। FBI के मुताबिक, यादव ने गुप्ता को साजिश में शामिल किया और पन्नू के बारे में जानकारी दी। इसके बाद गुप्ता ने एक शूटर से संपर्क किया।

गिरफ्तारी चेक गणराज्य में गिरफ्तार हुए थे गुप्ता गुप्ता को 30 जून, 2024 को चेक गणराज्य के प्राग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वह भारत से प्राग गए थे। पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत 17 जून को गुप्ता को अमेरिका को सौंपा गया। इसके बाद गुप्ता के खिलाफ मुकदमा चल रहा था।