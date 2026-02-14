भारत सरकार ने अलीबाबा डॉट कॉम के साथ साझेदारी की है

भारत ने अलीबाबा डॉट कॉम के साथ की साझेदारी, जानिए क्या है इसके पीछे वजह

क्या है खबर?

भारत सरकार ने चीन की अलीबाबा डॉट कॉम के साथ एक निर्यात-केंद्रित कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को विदेशी खरीदारों तक पहुंचने में मदद करना है। यह कदम चीन के उपभोक्ता ऐप्स गेम्स ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के वर्षों बाद वहां की कंपनियों से जुड़े तकनीकी प्लेटफाॅर्म्स के साथ केंद्र सरकार की चुनिंदा भागीदारी को दर्शाता है। इस सप्ताह स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अलीबाबा समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की है।