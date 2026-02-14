एंथ्रोपिक का क्लाउड ऐप शीर्ष-10 सूची में शामिल हो गया है

एंथ्रोपिक का क्लाउड ऐप 41वें नंबर से शीर्ष-10 में पहुंचा, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के सुपर बाउल विज्ञापन के बाद उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट क्लाउड अमेरिकी ऐप स्टोर पर 41वें नंबर से ऊपर चढ़कर शीर्ष-10 ऐप्स में शामिल हो गया। शुक्रवार तक क्लाउड 7वें नंबर पर पहुंच गया, जो अब तक की इसकी सबसे ऊंची रैंकिंग है। यह वृद्धि उसकी ओर से सुपर बाउल के लिए बनाए गए विज्ञापन के बाद हुई है, जिसमें OpenAI के ChatGPT में विज्ञापन दिखाने को लेकर कटाक्ष किया गया, जो यूजर्स को पसंद आया है।