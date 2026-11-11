न्यूजीलैंड घूमने का सपना हुआ आसान: वीजा आवेदन हुआ ऑनलाइन, कागजी झंझट खत्म

अब जनरल विजिटर, बिजनेस विजिटर, ग्रुप और टूर एस्कॉर्ट वीजा के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। कागजी फॉर्म अब नहीं चलेंगे।

अगर आपने पुराने सिस्टम में कोई आवेदन शुरू किया था, लेकिन 8 अक्टूबर तक उसे जमा नहीं किया, तो वह अब खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपने यह बदलाव होने से पहले ही आवेदन कर दिया था, तो चिंता न करें। उन पर सामान्य तरीके से ही कार्रवाई होगी।