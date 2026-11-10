सोनिया गांधी ने आत्मकथा में 'आपातकाल' को बताया गलती

सोनिया गांधी ने आत्मकथा में 'आपातकाल' को बताया गलती, संजय गांधी पर दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 06:44 pm Nov 10, 202606:44 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की हाल ही में जारी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' ने देश के राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस किताब में सोनिया ने भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक 1975 के आपातकाल पर खुलकर अपनी बात रखी है। सोनिया ने आपातकाल को एक बड़ी भूल स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके कड़े क्रियान्वयन के लिए केवल संजय गांधी को जिम्मेदार मानने से इनकार किया।