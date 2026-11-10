अमेरिका-यूरोप समेत दुनियाभर में फैल रहा है नया कोविड वैरिएंट PJ.2.1

अमेरिका-यूरोप समेत दुनियाभर में फैल रहा नया कोविड वैरिएंट PJ.2.1 कितना खतरनाक है?

लेखन गजेंद्र 06:10 pm Nov 10, 202606:10 pm

क्या है खबर?

कोरोना वायरस एक बार फिर चर्चा में है। SARS-CoV-2 के बाद इसका नया वैरिएंट PJ.2.1 अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों में फैल रहा है, जिसको लेकर चिंता सामने आने लगी है। इस नए वैरिएंट में वैज्ञानिकों की 2 चिंता है, जिसमें एक स्पाइक प्रोटीन में बड़ी संख्या में आनुवंशिक बदलाव और दूसरा यह मानव कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश करता है। यह वैरिएंट कितना खतरनाक है और भारत में इसको लेकर क्या तैयारी है? आइए, जानते हैं।